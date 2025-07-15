KurseKategorien
Währungen / TGS
Zurück zum Aktien

TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS

20.14 USD 1.93 (8.74%)
Sektor: Energie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TGS hat sich für heute um -8.74% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.05 bis zu einem Hoch von 21.97 gehandelt.

Verfolgen Sie die Transportadora de Gas del Sur SA TGS-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGS News

Tagesspanne
20.05 21.97
Jahresspanne
18.15 34.37
Vorheriger Schlusskurs
22.07
Eröffnung
21.90
Bid
20.14
Ask
20.44
Tief
20.05
Hoch
21.97
Volumen
2.086 K
Tagesänderung
-8.74%
Monatsänderung
-23.25%
6-Monatsänderung
-22.89%
Jahresänderung
8.81%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K