TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS
20.63 USD 0.49 (2.43%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TGS ha avuto una variazione del 2.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.74 e ad un massimo di 20.93.
Segui le dinamiche di Transportadora de Gas del Sur SA TGS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
TGS News
- Transportadora de Gas del Sur: Stability, Profitability, And Upside (NYSE:TGS)
- Transportadora De Gas Ord B (TGS) Moves 7.9% Higher: Will This Strength Last?
- Earnings call transcript: TGS NOPEC Q2 2025 sees revenue drop, maintains dividend
- TGS Q2 2025 presentation slides: Revenue declines amid strategic vessel reduction
Intervallo Giornaliero
19.74 20.93
Intervallo Annuale
18.15 34.37
- Chiusura Precedente
- 20.14
- Apertura
- 20.18
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Minimo
- 19.74
- Massimo
- 20.93
- Volume
- 3.724 K
- Variazione giornaliera
- 2.43%
- Variazione Mensile
- -21.38%
- Variazione Semestrale
- -21.02%
- Variazione Annuale
- 11.45%
20 settembre, sabato