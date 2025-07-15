QuotazioniSezioni
Valute / TGS
Tornare a Azioni

TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS

20.63 USD 0.49 (2.43%)
Settore: Energia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TGS ha avuto una variazione del 2.43% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 19.74 e ad un massimo di 20.93.

Segui le dinamiche di Transportadora de Gas del Sur SA TGS. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TGS News

Intervallo Giornaliero
19.74 20.93
Intervallo Annuale
18.15 34.37
Chiusura Precedente
20.14
Apertura
20.18
Bid
20.63
Ask
20.93
Minimo
19.74
Massimo
20.93
Volume
3.724 K
Variazione giornaliera
2.43%
Variazione Mensile
-21.38%
Variazione Semestrale
-21.02%
Variazione Annuale
11.45%
20 settembre, sabato