货币 / TGS
TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS
22.31 USD 0.05 (0.22%)
版块: 能源 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TGS汇率已更改0.22%。当日，交易品种以低点22.01和高点22.51进行交易。
关注Transportadora de Gas del Sur SA TGS动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
TGS新闻
- Transportadora de Gas del Sur: Stability, Profitability, And Upside (NYSE:TGS)
- Transportadora De Gas Ord B (TGS) Moves 7.9% Higher: Will This Strength Last?
- Earnings call transcript: TGS NOPEC Q2 2025 sees revenue drop, maintains dividend
日范围
22.01 22.51
年范围
18.15 34.37
- 前一天收盘价
- 22.26
- 开盘价
- 22.12
- 卖价
- 22.31
- 买价
- 22.61
- 最低价
- 22.01
- 最高价
- 22.51
- 交易量
- 126
- 日变化
- 0.22%
- 月变化
- -14.98%
- 6个月变化
- -14.59%
- 年变化
- 20.53%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值