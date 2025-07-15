통화 / TGS
TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS
20.63 USD 0.49 (2.43%)
부문: 에너지 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TGS 환율이 오늘 2.43%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 19.74이고 고가는 20.93이었습니다.
Transportadora de Gas del Sur SA TGS 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGS News
- Transportadora de Gas del Sur: Stability, Profitability, And Upside (NYSE:TGS)
- Transportadora De Gas Ord B (TGS) Moves 7.9% Higher: Will This Strength Last?
- Earnings call transcript: TGS NOPEC Q2 2025 sees revenue drop, maintains dividend
- TGS Q2 2025 presentation slides: Revenue declines amid strategic vessel reduction
일일 변동 비율
19.74 20.93
년간 변동
18.15 34.37
- 이전 종가
- 20.14
- 시가
- 20.18
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- 저가
- 19.74
- 고가
- 20.93
- 볼륨
- 3.724 K
- 일일 변동
- 2.43%
- 월 변동
- -21.38%
- 6개월 변동
- -21.02%
- 년간 변동율
- 11.45%
20 9월, 토요일