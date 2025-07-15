Devises / TGS
TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS
20.63 USD 0.49 (2.43%)
Secteur: Énergie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de TGS a changé de 2.43% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 19.74 et à un maximum de 20.93.
Suivez la dynamique Transportadora de Gas del Sur SA TGS. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
TGS Nouvelles
- Transportadora de Gas del Sur: Stability, Profitability, And Upside (NYSE:TGS)
- Transportadora De Gas Ord B (TGS) Moves 7.9% Higher: Will This Strength Last?
- Earnings call transcript: TGS NOPEC Q2 2025 sees revenue drop, maintains dividend
- TGS Q2 2025 presentation slides: Revenue declines amid strategic vessel reduction
Range quotidien
19.74 20.93
Range Annuel
18.15 34.37
- Clôture Précédente
- 20.14
- Ouverture
- 20.18
- Bid
- 20.63
- Ask
- 20.93
- Plus Bas
- 19.74
- Plus Haut
- 20.93
- Volume
- 3.724 K
- Changement quotidien
- 2.43%
- Changement Mensuel
- -21.38%
- Changement à 6 Mois
- -21.02%
- Changement Annuel
- 11.45%
20 septembre, samedi