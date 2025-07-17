Divisas / TGS
TGS: Transportadora de Gas del Sur SA TGS
22.07 USD 0.19 (0.85%)
Sector: Energía Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TGS de hoy ha cambiado un -0.85%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 21.75, mientras que el máximo ha alcanzado 22.51.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Transportadora de Gas del Sur SA TGS. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
TGS News
- Transportadora de Gas del Sur: Stability, Profitability, And Upside (NYSE:TGS)
- Transportadora De Gas Ord B (TGS) Moves 7.9% Higher: Will This Strength Last?
- Earnings call transcript: TGS NOPEC Q2 2025 sees revenue drop, maintains dividend
Rango diario
21.75 22.51
Rango anual
18.15 34.37
- Cierres anteriores
- 22.26
- Open
- 22.12
- Bid
- 22.07
- Ask
- 22.37
- Low
- 21.75
- High
- 22.51
- Volumen
- 1.390 K
- Cambio diario
- -0.85%
- Cambio mensual
- -15.89%
- Cambio a 6 meses
- -15.51%
- Cambio anual
- 19.23%
