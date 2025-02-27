Moedas / TGLS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
TGLS: Tecnoglass Inc
69.64 USD 0.39 (0.56%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TGLS para hoje mudou para -0.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.49 e o mais alto foi 71.18.
Veja a dinâmica do par de moedas Tecnoglass Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TGLS Notícias
- Tecnoglass files defamation lawsuit against short seller Culper Research
- Tecnoglass expands credit facility to $500 million, cuts borrowing costs
- Tecnoglass rejects short seller report as false and misleading
- Tecnoglass stock tumbles after Culper Research alleges cartel ties
- Earnings call transcript: Tecnoglass Q2 2025 earnings beat forecasts, stock dips
- Tecnoglass stock holds steady as Raymond James reiterates Market Perform
- Tecnoglass (TGLS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Tecnoglass (TGLS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tecnoglass: Quality Operator, Questionable Price (NYSE:TGLS)
- Tecnoglass earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Builders FirstSource (BLDR) Beats Q2 Earnings Estimates
- Tecnoglass Announces Second Quarter 2025 Dividend
- Tecnoglass Inc. (TGLS): A Bull Case Theory
- TGLS stock soars to all-time high, reaching $89.51
- Numbers Cruncher Intuit Joins Elite Big Cap 20. Which Other Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens?
- Tecnoglass to Attend Upcoming Investor Conferences
- These Industrial Stocks May Sound Dull, But They Are Near Record Highs
- Tecnoglass to Attend the B. Riley Securities 25th Annual Institutional Investor Conference
- Huge Earnings Spikes Help Drive Stocks Higher: Check Out The IBD 50, Sector Leaders, IPO Leaders And More
- Netflix Stock, ServiceTitan, Zscaler, Three Others Enter IBD Hot Lists
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Tecnoglass: Solid Results, Plenty Of Caveats (NYSE:TGLS)
- Tecnoglass Inc. (TGLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
68.49 71.18
Faixa anual
60.38 90.34
- Fechamento anterior
- 70.03
- Open
- 70.23
- Bid
- 69.64
- Ask
- 69.94
- Low
- 68.49
- High
- 71.18
- Volume
- 1.135 K
- Mudança diária
- -0.56%
- Mudança mensal
- -2.52%
- Mudança de 6 meses
- -1.71%
- Mudança anual
- 0.87%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh