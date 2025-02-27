Валюты / TGLS
TGLS: Tecnoglass Inc
70.03 USD 1.40 (1.96%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TGLS за сегодня изменился на -1.96%. При этом минимальная цена на торгах достигала 69.25, а максимальная — 71.82.
Следите за динамикой Tecnoglass Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TGLS
Дневной диапазон
69.25 71.82
Годовой диапазон
60.38 90.34
- Предыдущее закрытие
- 71.43
- Open
- 71.82
- Bid
- 70.03
- Ask
- 70.33
- Low
- 69.25
- High
- 71.82
- Объем
- 1.094 K
- Дневное изменение
- -1.96%
- Месячное изменение
- -1.97%
- 6-месячное изменение
- -1.16%
- Годовое изменение
- 1.43%
