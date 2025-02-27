Währungen / TGLS
TGLS: Tecnoglass Inc
70.86 USD 0.43 (0.61%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TGLS hat sich für heute um 0.61% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 70.48 bis zu einem Hoch von 70.87 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tecnoglass Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
TGLS News
- Tecnoglass verklagt Leerverkäufer Culper Research wegen Verleumdung
- Tecnoglass files defamation lawsuit against short seller Culper Research
- Tecnoglass expands credit facility to $500 million, cuts borrowing costs
- Tecnoglass rejects short seller report as false and misleading
- Tecnoglass stock tumbles after Culper Research alleges cartel ties
- Earnings call transcript: Tecnoglass Q2 2025 earnings beat forecasts, stock dips
- Tecnoglass stock holds steady as Raymond James reiterates Market Perform
- Tecnoglass (TGLS) Reports Q2 Earnings: What Key Metrics Have to Say
- Tecnoglass (TGLS) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Tecnoglass: Quality Operator, Questionable Price (NYSE:TGLS)
- Tecnoglass earnings beat by $0.06, revenue topped estimates
- Builders FirstSource (BLDR) Beats Q2 Earnings Estimates
- Tecnoglass Announces Second Quarter 2025 Dividend
- Tecnoglass Inc. (TGLS): A Bull Case Theory
- TGLS stock soars to all-time high, reaching $89.51
- Numbers Cruncher Intuit Joins Elite Big Cap 20. Which Other Stocks Just Came On – And Off – IBD's Top Stock Screens?
- Tecnoglass to Attend Upcoming Investor Conferences
- These Industrial Stocks May Sound Dull, But They Are Near Record Highs
- Tecnoglass to Attend the B. Riley Securities 25th Annual Institutional Investor Conference
- Huge Earnings Spikes Help Drive Stocks Higher: Check Out The IBD 50, Sector Leaders, IPO Leaders And More
- Netflix Stock, ServiceTitan, Zscaler, Three Others Enter IBD Hot Lists
- Casey's, Pair Of Gold Stocks Hit Record Highs, Joins IBD Lists: See New Names On IBD 50, Stock Spotlight And More
- Tecnoglass: Solid Results, Plenty Of Caveats (NYSE:TGLS)
- Tecnoglass Inc. (TGLS) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
70.48 70.87
Jahresspanne
60.38 90.34
- Vorheriger Schlusskurs
- 70.43
- Eröffnung
- 70.68
- Bid
- 70.86
- Ask
- 71.16
- Tief
- 70.48
- Hoch
- 70.87
- Volumen
- 15
- Tagesänderung
- 0.61%
- Monatsänderung
- -0.81%
- 6-Monatsänderung
- 0.01%
- Jahresänderung
- 2.64%
