TCX: Tucows Inc
19.04 USD 0.65 (3.53%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TCX para hoje mudou para 3.53%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 18.00 e o mais alto foi 19.04.
Veja a dinâmica do par de moedas Tucows Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
TCX Notícias
- Tucows Q2 Loss Narrows Y/Y on 10% Revenue Gain, Segment Growth
- Tucows (TCX) CEO Noss sells $11k in stock
- Tucows CEO Noss sells $59,746 in shares
- Tucows CEO Noss sells $115,956 in stock
- Tucows' Ting Situation Continues To Worsen And There's No Solution In Sight Yet (NASDAQ:TCX)
- Tucows' Liquidity Squeeze Made It Stop CAPEX, The Name Is Very Risky (NASDAQ:TCX)
- Tucows, Inc. (TCX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
18.00 19.04
Faixa anual
13.27 23.38
- Fechamento anterior
- 18.39
- Open
- 18.28
- Bid
- 19.04
- Ask
- 19.34
- Low
- 18.00
- High
- 19.04
- Volume
- 35
- Mudança diária
- 3.53%
- Mudança mensal
- 5.90%
- Mudança de 6 meses
- 9.68%
- Mudança anual
- -8.90%
