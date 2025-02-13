Валюты / TCX
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TCX: Tucows Inc
18.59 USD 0.01 (0.05%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TCX за сегодня изменился на -0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 18.23, а максимальная — 19.23.
Следите за динамикой Tucows Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TCX
- Tucows Q2 Loss Narrows Y/Y on 10% Revenue Gain, Segment Growth
- Tucows (TCX) CEO Noss sells $11k in stock
- Tucows CEO Noss sells $59,746 in shares
- Tucows CEO Noss sells $115,956 in stock
- Tucows' Ting Situation Continues To Worsen And There's No Solution In Sight Yet (NASDAQ:TCX)
- Tucows' Liquidity Squeeze Made It Stop CAPEX, The Name Is Very Risky (NASDAQ:TCX)
- Tucows, Inc. (TCX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
18.23 19.23
Годовой диапазон
13.27 23.38
- Предыдущее закрытие
- 18.60
- Open
- 18.60
- Bid
- 18.59
- Ask
- 18.89
- Low
- 18.23
- High
- 19.23
- Объем
- 69
- Дневное изменение
- -0.05%
- Месячное изменение
- 3.39%
- 6-месячное изменение
- 7.09%
- Годовое изменение
- -11.05%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.