TCX: Tucows Inc
18.58 USD 0.20 (1.06%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TCX hat sich für heute um -1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.58 bis zu einem Hoch von 18.92 gehandelt.
Verfolgen Sie die Tucows Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
18.58 18.92
Jahresspanne
13.27 23.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 18.78
- Eröffnung
- 18.78
- Bid
- 18.58
- Ask
- 18.88
- Tief
- 18.58
- Hoch
- 18.92
- Volumen
- 28
- Tagesänderung
- -1.06%
- Monatsänderung
- 3.34%
- 6-Monatsänderung
- 7.03%
- Jahresänderung
- -11.10%
