TCX: Tucows Inc

18.58 USD 0.20 (1.06%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TCX hat sich für heute um -1.06% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 18.58 bis zu einem Hoch von 18.92 gehandelt.

Verfolgen Sie die Tucows Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
18.58 18.92
Jahresspanne
13.27 23.38
Vorheriger Schlusskurs
18.78
Eröffnung
18.78
Bid
18.58
Ask
18.88
Tief
18.58
Hoch
18.92
Volumen
28
Tagesänderung
-1.06%
Monatsänderung
3.34%
6-Monatsänderung
7.03%
Jahresänderung
-11.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K