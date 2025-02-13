クォートセクション
通貨 / TCX
TCX: Tucows Inc

18.78 USD 0.39 (2.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

TCXの今日の為替レートは、2.12%変化しました。日中、通貨は1あたり18.00の安値と19.05の高値で取引されました。

Tucows Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
18.00 19.05
1年のレンジ
13.27 23.38
以前の終値
18.39
始値
18.28
買値
18.78
買値
19.08
安値
18.00
高値
19.05
出来高
50
1日の変化
2.12%
1ヶ月の変化
4.45%
6ヶ月の変化
8.18%
1年の変化
-10.14%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K