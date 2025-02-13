通貨 / TCX
TCX: Tucows Inc
18.78 USD 0.39 (2.12%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TCXの今日の為替レートは、2.12%変化しました。日中、通貨は1あたり18.00の安値と19.05の高値で取引されました。
Tucows Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
TCX News
- Top Analyst Reports for AbbVie, ServiceNow & Boeing
- Tucows Q2 Loss Narrows Y/Y on 10% Revenue Gain, Segment Growth
- Tucows (TCX) CEO Noss sells $11k in stock
- Tucows CEO Noss sells $59,746 in shares
- Tucows CEO Noss sells $115,956 in stock
- Tucows' Ting Situation Continues To Worsen And There's No Solution In Sight Yet (NASDAQ:TCX)
- Tucows' Liquidity Squeeze Made It Stop CAPEX, The Name Is Very Risky (NASDAQ:TCX)
- Tucows, Inc. (TCX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
18.00 19.05
1年のレンジ
13.27 23.38
- 以前の終値
- 18.39
- 始値
- 18.28
- 買値
- 18.78
- 買値
- 19.08
- 安値
- 18.00
- 高値
- 19.05
- 出来高
- 50
- 1日の変化
- 2.12%
- 1ヶ月の変化
- 4.45%
- 6ヶ月の変化
- 8.18%
- 1年の変化
- -10.14%
