CotationsSections
Devises / TCX
Retour à Actions

TCX: Tucows Inc

18.73 USD 0.05 (0.27%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de TCX a changé de -0.27% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 18.48 et à un maximum de 19.25.

Suivez la dynamique Tucows Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TCX Nouvelles

Range quotidien
18.48 19.25
Range Annuel
13.27 23.38
Clôture Précédente
18.78
Ouverture
18.78
Bid
18.73
Ask
19.03
Plus Bas
18.48
Plus Haut
19.25
Volume
99
Changement quotidien
-0.27%
Changement Mensuel
4.17%
Changement à 6 Mois
7.89%
Changement Annuel
-10.38%
20 septembre, samedi