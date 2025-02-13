Valute / TCX
TCX: Tucows Inc
18.73 USD 0.05 (0.27%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TCX ha avuto una variazione del -0.27% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 18.48 e ad un massimo di 19.25.
Segui le dinamiche di Tucows Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
18.48 19.25
Intervallo Annuale
13.27 23.38
- Chiusura Precedente
- 18.78
- Apertura
- 18.78
- Bid
- 18.73
- Ask
- 19.03
- Minimo
- 18.48
- Massimo
- 19.25
- Volume
- 99
- Variazione giornaliera
- -0.27%
- Variazione Mensile
- 4.17%
- Variazione Semestrale
- 7.89%
- Variazione Annuale
- -10.38%
21 settembre, domenica