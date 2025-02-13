통화 / TCX
TCX: Tucows Inc
18.73 USD 0.05 (0.27%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
TCX 환율이 오늘 -0.27%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 18.48이고 고가는 19.25이었습니다.
Tucows Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
TCX News
일일 변동 비율
18.48 19.25
년간 변동
13.27 23.38
- 이전 종가
- 18.78
- 시가
- 18.78
- Bid
- 18.73
- Ask
- 19.03
- 저가
- 18.48
- 고가
- 19.25
- 볼륨
- 99
- 일일 변동
- -0.27%
- 월 변동
- 4.17%
- 6개월 변동
- 7.89%
- 년간 변동율
- -10.38%
20 9월, 토요일