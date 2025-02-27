Moedas / TASK
TASK: TaskUs Inc - Class A
17.51 USD 0.08 (0.45%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do TASK para hoje mudou para -0.45%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 17.48 e o mais alto foi 17.67.
Veja a dinâmica do par de moedas TaskUs Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TASK Notícias
- Buy 5 Mid-Cap AI-Infrastructure Developers Post Fed Interest Rate Cut
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- TaskUs adjourns special meeting on Blackstone acquisition vote
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why TaskUs (TASK) is a Great Choice
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- TaskUs stock rating downgraded by Morgan Stanley ahead of merger vote
- What Makes TaskUs (TASK) a New Strong Buy Stock
- Murchinson opposes TaskUs take-private deal, calls $16.50 offer too low
- TaskUs (TASK) Q2 Revenue Jumps 24%
- Taskus earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- TaskUs (TASK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- INOD in Focus on Q2 Earnings Beat and Huge Short-Term Price Upside
- Grid Dynamics (GDYN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Magnificent 7's AI Spend Accelerates: Can it Push INOD Stock Higher?
- CDNS Unveils LPDDR6/5X Memory IP System for Next-Gen AI & HPC Workload
- Coinbase breach linked to customer data leak in India, sources say
- TaskUs Stock Soars As Blackstone Unveils Buyout As Earnings Smash Estimates - TaskUs (NASDAQ:TASK), Blackstone (NYSE:BX)
- TaskUs stock soars on acquisition agreement
- TaskUs (TASK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- TaskUs, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TASK)
- TaskUs, Inc. (TASK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
17.48 17.67
Faixa anual
10.57 19.61
- Fechamento anterior
- 17.59
- Open
- 17.58
- Bid
- 17.51
- Ask
- 17.81
- Low
- 17.48
- High
- 17.67
- Volume
- 356
- Mudança diária
- -0.45%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- 30.19%
- Mudança anual
- 34.69%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh