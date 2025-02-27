Валюты / TASK
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
TASK: TaskUs Inc - Class A
17.52 USD 0.12 (0.69%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс TASK за сегодня изменился на 0.69%. При этом минимальная цена на торгах достигала 17.42, а максимальная — 17.54.
Следите за динамикой TaskUs Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости TASK
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- TaskUs adjourns special meeting on Blackstone acquisition vote
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why TaskUs (TASK) is a Great Choice
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- TaskUs stock rating downgraded by Morgan Stanley ahead of merger vote
- What Makes TaskUs (TASK) a New Strong Buy Stock
- Murchinson opposes TaskUs take-private deal, calls $16.50 offer too low
- TaskUs (TASK) Q2 Revenue Jumps 24%
- Taskus earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- TaskUs (TASK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- INOD in Focus on Q2 Earnings Beat and Huge Short-Term Price Upside
- Grid Dynamics (GDYN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Magnificent 7's AI Spend Accelerates: Can it Push INOD Stock Higher?
- CDNS Unveils LPDDR6/5X Memory IP System for Next-Gen AI & HPC Workload
- Coinbase breach linked to customer data leak in India, sources say
- TaskUs Stock Soars As Blackstone Unveils Buyout As Earnings Smash Estimates - TaskUs (NASDAQ:TASK), Blackstone (NYSE:BX)
- TaskUs stock soars on acquisition agreement
- TaskUs (TASK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- TaskUs, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TASK)
- TaskUs, Inc. (TASK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
17.42 17.54
Годовой диапазон
10.57 19.61
- Предыдущее закрытие
- 17.40
- Open
- 17.46
- Bid
- 17.52
- Ask
- 17.82
- Low
- 17.42
- High
- 17.54
- Объем
- 552
- Дневное изменение
- 0.69%
- Месячное изменение
- 0.06%
- 6-месячное изменение
- 30.26%
- Годовое изменение
- 34.77%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.