货币 / TASK
TASK: TaskUs Inc - Class A
17.52 USD 0.12 (0.69%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日TASK汇率已更改0.69%。当日，交易品种以低点17.42和高点17.54进行交易。
关注TaskUs Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TASK新闻
- SoundHound Accelerates AI Growth Through Interactions Acquisition
- TaskUs adjourns special meeting on Blackstone acquisition vote
- Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why TaskUs (TASK) is a Great Choice
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- TaskUs stock rating downgraded by Morgan Stanley ahead of merger vote
- What Makes TaskUs (TASK) a New Strong Buy Stock
- Murchinson opposes TaskUs take-private deal, calls $16.50 offer too low
- TaskUs (TASK) Q2 Revenue Jumps 24%
- Taskus earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- TaskUs (TASK) Q2 Earnings and Revenues Top Estimates
- INOD in Focus on Q2 Earnings Beat and Huge Short-Term Price Upside
- Grid Dynamics (GDYN) Matches Q2 Earnings Estimates
- Magnificent 7's AI Spend Accelerates: Can it Push INOD Stock Higher?
- CDNS Unveils LPDDR6/5X Memory IP System for Next-Gen AI & HPC Workload
- Coinbase breach linked to customer data leak in India, sources say
- TaskUs Stock Soars As Blackstone Unveils Buyout As Earnings Smash Estimates - TaskUs (NASDAQ:TASK), Blackstone (NYSE:BX)
- TaskUs stock soars on acquisition agreement
- TaskUs (TASK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- TaskUs, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:TASK)
- TaskUs, Inc. (TASK) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
17.42 17.54
年范围
10.57 19.61
- 前一天收盘价
- 17.40
- 开盘价
- 17.46
- 卖价
- 17.52
- 买价
- 17.82
- 最低价
- 17.42
- 最高价
- 17.54
- 交易量
- 552
- 日变化
- 0.69%
- 月变化
- 0.06%
- 6个月变化
- 30.26%
- 年变化
- 34.77%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值