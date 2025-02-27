QuotazioniSezioni
TASK: TaskUs Inc - Class A

17.54 USD 0.01 (0.06%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio TASK ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.39 e ad un massimo di 17.59.

Segui le dinamiche di TaskUs Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
17.39 17.59
Intervallo Annuale
10.57 19.61
Chiusura Precedente
17.55
Apertura
17.52
Bid
17.54
Ask
17.84
Minimo
17.39
Massimo
17.59
Volume
1.350 K
Variazione giornaliera
-0.06%
Variazione Mensile
0.17%
Variazione Semestrale
30.41%
Variazione Annuale
34.92%
20 settembre, sabato