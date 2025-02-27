Valute / TASK
TASK: TaskUs Inc - Class A
17.54 USD 0.01 (0.06%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio TASK ha avuto una variazione del -0.06% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 17.39 e ad un massimo di 17.59.
Segui le dinamiche di TaskUs Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
17.39 17.59
Intervallo Annuale
10.57 19.61
- Chiusura Precedente
- 17.55
- Apertura
- 17.52
- Bid
- 17.54
- Ask
- 17.84
- Minimo
- 17.39
- Massimo
- 17.59
- Volume
- 1.350 K
- Variazione giornaliera
- -0.06%
- Variazione Mensile
- 0.17%
- Variazione Semestrale
- 30.41%
- Variazione Annuale
- 34.92%
20 settembre, sabato