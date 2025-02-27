Currencies / TASK
TASK: TaskUs Inc - Class A
17.52 USD 0.12 (0.69%)
Sector: Technology Base: US Dollar Profit currency: US Dollar
TASK exchange rate has changed by 0.69% for today. During the day, the instrument was traded at a low of 17.42 and at a high of 17.54.
Follow TaskUs Inc - Class A dynamics. Real-time quotes will help you quickly react to market changes. By switching between different timeframes, you can monitor exchange rate trends and dynamics by minutes, hours, days, weeks, and months. Use this information to forecast market changes and to make informed trading decisions.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Daily Range
17.42 17.54
Year Range
10.57 19.61
- Previous Close
- 17.40
- Open
- 17.46
- Bid
- 17.52
- Ask
- 17.82
- Low
- 17.42
- High
- 17.54
- Volume
- 552
- Daily Change
- 0.69%
- Month Change
- 0.06%
- 6 Months Change
- 30.26%
- Year Change
- 34.77%
16 September, Tuesday
12:30
USD
- Act
- 0.6%
- Fcst
- -0.3%
- Prev
- 0.6%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
- 0.7%
- Fcst
- -0.2%
- Prev
- 0.5%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.3%
- Prev
- 0.4%
12:30
USD
- Act
-
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.1%
13:15
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- 0.0%
- Prev
- -0.4%
13:15
USD
- Act
- 0.9%
- Fcst
- 1.6%
- Prev
- 1.4%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.1%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.2%
- Fcst
- 0.2%
- Prev
- 0.2%
14:00
USD
- Act
- 0.1%
- Fcst
- Prev
- 0.1%
17:00
USD
- Act
- 4.613%
- Fcst
- Prev
- 4.876%