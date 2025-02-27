Divisas / TASK
TASK: TaskUs Inc - Class A
17.59 USD 0.07 (0.40%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de TASK de hoy ha cambiado un 0.40%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 17.40, mientras que el máximo ha alcanzado 17.68.
Siga la dinámica de la pareja de divisas TaskUs Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
TASK News
Rango diario
17.40 17.68
Rango anual
10.57 19.61
- Cierres anteriores
- 17.52
- Open
- 17.52
- Bid
- 17.59
- Ask
- 17.89
- Low
- 17.40
- High
- 17.68
- Volumen
- 2.195 K
- Cambio diario
- 0.40%
- Cambio mensual
- 0.46%
- Cambio a 6 meses
- 30.78%
- Cambio anual
- 35.31%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B