TASK: TaskUs Inc - Class A
17.55 USD 0.04 (0.23%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
TASKの今日の為替レートは、-0.23%変化しました。日中、通貨は1あたり17.42の安値と17.67の高値で取引されました。
TaskUs Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
17.42 17.67
1年のレンジ
10.57 19.61
- 以前の終値
- 17.59
- 始値
- 17.58
- 買値
- 17.55
- 買値
- 17.85
- 安値
- 17.42
- 高値
- 17.67
- 出来高
- 1.221 K
- 1日の変化
- -0.23%
- 1ヶ月の変化
- 0.23%
- 6ヶ月の変化
- 30.48%
- 1年の変化
- 35.00%
