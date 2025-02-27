Währungen / TASK
TASK: TaskUs Inc - Class A
17.55 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von TASK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.50 bis zu einem Hoch von 17.55 gehandelt.
Verfolgen Sie die TaskUs Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
17.50 17.55
Jahresspanne
10.57 19.61
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.55
- Eröffnung
- 17.52
- Bid
- 17.55
- Ask
- 17.85
- Tief
- 17.50
- Hoch
- 17.55
- Volumen
- 14
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- 0.23%
- 6-Monatsänderung
- 30.48%
- Jahresänderung
- 35.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K