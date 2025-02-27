KurseKategorien
Währungen / TASK
Zurück zum Aktien

TASK: TaskUs Inc - Class A

17.55 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von TASK hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 17.50 bis zu einem Hoch von 17.55 gehandelt.

Verfolgen Sie die TaskUs Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

TASK News

Tagesspanne
17.50 17.55
Jahresspanne
10.57 19.61
Vorheriger Schlusskurs
17.55
Eröffnung
17.52
Bid
17.55
Ask
17.85
Tief
17.50
Hoch
17.55
Volumen
14
Tagesänderung
0.00%
Monatsänderung
0.23%
6-Monatsänderung
30.48%
Jahresänderung
35.00%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K