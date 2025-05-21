Moedas / SYBT
SYBT: Stock Yards Bancorp Inc
74.21 USD 0.60 (0.80%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SYBT para hoje mudou para -0.80%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 73.84 e o mais alto foi 76.49.
Veja a dinâmica do par de moedas Stock Yards Bancorp Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SYBT Notícias
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 7
- Stock Yards Bancorp, Inc. (SYBT) Presents at Raymond James 2025 U.S. Bank and Banking on Tech Conferences - Slideshow (NASDAQ:SYBT)
- Stock Yards Bancorp appoints Michael W. Woods as principal accounting officer
- Stock Yards Bancorp appoints Michael Woods as principal accounting officer
- Stock Yards Bancorp stock hits all-time high at 83.81 USD
- TriCo Bancshares Rewards Shareholders With 9% Dividend Hike
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- 4 Bank Stocks With Dividend Hikes This Week to Keep on Your Radar
- David Hardy appointed to Stock Yards Bancorp board of directors
- Stock Yards Reward Shareholders With 3.2% Dividend Hike, Shares Up
- Stock Yards Bancorp raises quarterly dividend to $0.32 per share
- Bears are Losing Control Over Stock Yards (SYBT), Here's Why It's a 'Buy' Now
- Piper Sandler raises SY Bancorp stock price target to $86 on strong results
- Stock Yards Bancorp earnings beat by $0.10, revenue topped estimates
- Here's What Key Metrics Tell Us About Stock Yards (SYBT) Q2 Earnings
- Stock Yards Bancorp (SYBT) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Stock Yards Bancorp authorizes new stock repurchase program of up to 1 million shares
- Stock Yards Bancorp appoints BDO USA as new independent auditor
- Stock Yards Bancorp stock reaches all-time high at 79.95 USD
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 29
- Stock Yards Bancorp director sells $312,000 in common stock
- Stock Yards Bancorp to Participate in the Stephens Investor Conference in Portland, Maine
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of June 8
- Stock Yards Bancorp Declares Quarterly Cash Dividend of $0.31 per Common Share
Faixa diária
73.84 76.49
Faixa anual
57.12 83.83
- Fechamento anterior
- 74.81
- Open
- 75.38
- Bid
- 74.21
- Ask
- 74.51
- Low
- 73.84
- High
- 76.49
- Volume
- 337
- Mudança diária
- -0.80%
- Mudança mensal
- -7.34%
- Mudança de 6 meses
- 7.13%
- Mudança anual
- 19.98%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh