SYBT: Stock Yards Bancorp Inc
74.81 USD 1.10 (1.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SYBT за сегодня изменился на -1.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 74.31, а максимальная — 75.52.
Следите за динамикой Stock Yards Bancorp Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SYBT
Дневной диапазон
74.31 75.52
Годовой диапазон
57.12 83.83
- Предыдущее закрытие
- 75.91
- Open
- 75.42
- Bid
- 74.81
- Ask
- 75.11
- Low
- 74.31
- High
- 75.52
- Объем
- 159
- Дневное изменение
- -1.45%
- Месячное изменение
- -6.59%
- 6-месячное изменение
- 8.00%
- Годовое изменение
- 20.95%
