货币 / SYBT
SYBT: Stock Yards Bancorp Inc
74.81 USD 1.10 (1.45%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SYBT汇率已更改-1.45%。当日，交易品种以低点74.31和高点75.52进行交易。
关注Stock Yards Bancorp Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
74.31 75.52
年范围
57.12 83.83
- 前一天收盘价
- 75.91
- 开盘价
- 75.42
- 卖价
- 74.81
- 买价
- 75.11
- 最低价
- 74.31
- 最高价
- 75.52
- 交易量
- 159
- 日变化
- -1.45%
- 月变化
- -6.59%
- 6个月变化
- 8.00%
- 年变化
- 20.95%
