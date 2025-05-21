Währungen / SYBT
SYBT: Stock Yards Bancorp Inc
76.54 USD 2.33 (3.14%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SYBT hat sich für heute um 3.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 73.70 bis zu einem Hoch von 76.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Stock Yards Bancorp Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
73.70 76.69
Jahresspanne
57.12 83.83
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.21
- Eröffnung
- 74.30
- Bid
- 76.54
- Ask
- 76.84
- Tief
- 73.70
- Hoch
- 76.69
- Volumen
- 419
- Tagesänderung
- 3.14%
- Monatsänderung
- -4.43%
- 6-Monatsänderung
- 10.50%
- Jahresänderung
- 23.75%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K