SY: So-Young International Inc - American Depository Shares
3.85 USD 0.08 (2.04%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SY para hoje mudou para -2.04%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.75 e o mais alto foi 3.98.
Veja a dinâmica do par de moedas So-Young International Inc - American Depository Shares. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SY Notícias
Faixa diária
3.75 3.98
Faixa anual
0.67 6.28
- Fechamento anterior
- 3.93
- Open
- 3.90
- Bid
- 3.85
- Ask
- 4.15
- Low
- 3.75
- High
- 3.98
- Volume
- 857
- Mudança diária
- -2.04%
- Mudança mensal
- 2.39%
- Mudança de 6 meses
- 352.94%
- Mudança anual
- 318.48%
