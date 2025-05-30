시세섹션
통화 / SY
주식로 돌아가기

SY: So-Young International Inc - American Depository Shares

3.82 USD 0.01 (0.26%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

SY 환율이 오늘 0.26%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 3.73이고 고가는 3.97이었습니다.

So-Young International Inc - American Depository Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SY News

일일 변동 비율
3.73 3.97
년간 변동
0.67 6.28
이전 종가
3.81
시가
3.80
Bid
3.82
Ask
4.12
저가
3.73
고가
3.97
볼륨
1.271 K
일일 변동
0.26%
월 변동
1.60%
6개월 변동
349.41%
년간 변동율
315.22%
20 9월, 토요일