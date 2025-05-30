КотировкиРазделы
SY: So-Young International Inc - American Depository Shares

3.98 USD 0.05 (1.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SY за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.88, а максимальная — 4.07.

Следите за динамикой So-Young International Inc - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
3.88 4.07
Годовой диапазон
0.67 6.28
Предыдущее закрытие
3.93
Open
3.93
Bid
3.98
Ask
4.28
Low
3.88
High
4.07
Объем
1.282 K
Дневное изменение
1.27%
Месячное изменение
5.85%
6-месячное изменение
368.24%
Годовое изменение
332.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.