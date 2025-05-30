Валюты / SY
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
SY: So-Young International Inc - American Depository Shares
3.98 USD 0.05 (1.27%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SY за сегодня изменился на 1.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.88, а максимальная — 4.07.
Следите за динамикой So-Young International Inc - American Depository Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости SY
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- So-Young earnings beat by ¥0.13, revenue fell short of estimates
- So-Young shares tumble nearly 8% as Q2 revenue falls short of expectations
- Applied Materials Issues Weak Outlook, Joins Globant, Sandisk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Wall Street Week Ahead
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Independent Bank Posts Upbeat Earnings, Joins Blaize Holdings, Interactive Brokers Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Johnson&Johnson, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Top 2 Tech & Telecom Stocks That May Keep You Up At Night This Month - Ansys (NASDAQ:ANSS), So-Young Intl (NASDAQ:SY)
- CoreWeave and Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Veritex Holdings, Sequans Communications, Canaan And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Canaan (NASDAQ:CAN)
- Citi upgrades So-Young Int’l stock rating to Buy on clinic expansion
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Olo, Tripadvisor, Aebi Schmidt Holding And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI)
- Palantir, Datadog Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- So-Young shares validate InvestingPro’s undervalued call with 68% return
- So-Young Announces Extension of Plan to Implement ADS Ratio Change
- So-Young Announces Plan to Implement ADS Ratio Change
Дневной диапазон
3.88 4.07
Годовой диапазон
0.67 6.28
- Предыдущее закрытие
- 3.93
- Open
- 3.93
- Bid
- 3.98
- Ask
- 4.28
- Low
- 3.88
- High
- 4.07
- Объем
- 1.282 K
- Дневное изменение
- 1.27%
- Месячное изменение
- 5.85%
- 6-месячное изменение
- 368.24%
- Годовое изменение
- 332.61%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.