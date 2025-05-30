货币 / SY
SY: So-Young International Inc - American Depository Shares
3.94 USD 0.04 (1.01%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SY汇率已更改-1.01%。当日，交易品种以低点3.86和高点4.15进行交易。
关注So-Young International Inc - American Depository Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
3.86 4.15
年范围
0.67 6.28
- 前一天收盘价
- 3.98
- 开盘价
- 4.00
- 卖价
- 3.94
- 买价
- 4.24
- 最低价
- 3.86
- 最高价
- 4.15
- 交易量
- 866
- 日变化
- -1.01%
- 月变化
- 4.79%
- 6个月变化
- 363.53%
- 年变化
- 328.26%
