通貨 / SY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
SY: So-Young International Inc - American Depository Shares
3.81 USD 0.12 (3.05%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SYの今日の為替レートは、-3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり3.75の安値と3.98の高値で取引されました。
So-Young International Inc - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SY News
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- So-Young earnings beat by ¥0.13, revenue fell short of estimates
- So-Young shares tumble nearly 8% as Q2 revenue falls short of expectations
- Applied Materials Issues Weak Outlook, Joins Globant, Sandisk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Wall Street Week Ahead
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Independent Bank Posts Upbeat Earnings, Joins Blaize Holdings, Interactive Brokers Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Johnson&Johnson, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Top 2 Tech & Telecom Stocks That May Keep You Up At Night This Month - Ansys (NASDAQ:ANSS), So-Young Intl (NASDAQ:SY)
- CoreWeave and Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Veritex Holdings, Sequans Communications, Canaan And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Canaan (NASDAQ:CAN)
- Citi upgrades So-Young Int’l stock rating to Buy on clinic expansion
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Olo, Tripadvisor, Aebi Schmidt Holding And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI)
- Palantir, Datadog Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- So-Young shares validate InvestingPro’s undervalued call with 68% return
- So-Young Announces Extension of Plan to Implement ADS Ratio Change
- So-Young Announces Plan to Implement ADS Ratio Change
1日のレンジ
3.75 3.98
1年のレンジ
0.67 6.28
- 以前の終値
- 3.93
- 始値
- 3.90
- 買値
- 3.81
- 買値
- 4.11
- 安値
- 3.75
- 高値
- 3.98
- 出来高
- 1.061 K
- 1日の変化
- -3.05%
- 1ヶ月の変化
- 1.33%
- 6ヶ月の変化
- 348.24%
- 1年の変化
- 314.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K