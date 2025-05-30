クォートセクション
通貨 / SY
SY: So-Young International Inc - American Depository Shares

3.81 USD 0.12 (3.05%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SYの今日の為替レートは、-3.05%変化しました。日中、通貨は1あたり3.75の安値と3.98の高値で取引されました。

So-Young International Inc - American Depository Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
3.75 3.98
1年のレンジ
0.67 6.28
以前の終値
3.93
始値
3.90
買値
3.81
買値
4.11
安値
3.75
高値
3.98
出来高
1.061 K
1日の変化
-3.05%
1ヶ月の変化
1.33%
6ヶ月の変化
348.24%
1年の変化
314.13%
