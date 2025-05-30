Währungen / SY
SY: So-Young International Inc - American Depository Shares
3.82 USD 0.01 (0.26%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SY hat sich für heute um 0.26% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.80 bis zu einem Hoch von 3.97 gehandelt.
Verfolgen Sie die So-Young International Inc - American Depository Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
SY News
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- So-Young earnings beat by ¥0.13, revenue fell short of estimates
- So-Young shares tumble nearly 8% as Q2 revenue falls short of expectations
- Applied Materials Issues Weak Outlook, Joins Globant, Sandisk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Wall Street Week Ahead
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Independent Bank Posts Upbeat Earnings, Joins Blaize Holdings, Interactive Brokers Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Johnson&Johnson, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Top 2 Tech & Telecom Stocks That May Keep You Up At Night This Month - Ansys (NASDAQ:ANSS), So-Young Intl (NASDAQ:SY)
- CoreWeave and Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Veritex Holdings, Sequans Communications, Canaan And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Canaan (NASDAQ:CAN)
- Citi upgrades So-Young Int’l stock rating to Buy on clinic expansion
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Olo, Tripadvisor, Aebi Schmidt Holding And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI)
- Palantir, Datadog Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- So-Young shares validate InvestingPro’s undervalued call with 68% return
- So-Young Announces Extension of Plan to Implement ADS Ratio Change
- So-Young Announces Plan to Implement ADS Ratio Change
Tagesspanne
3.80 3.97
Jahresspanne
0.67 6.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.81
- Eröffnung
- 3.80
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Tief
- 3.80
- Hoch
- 3.97
- Volumen
- 550
- Tagesänderung
- 0.26%
- Monatsänderung
- 1.60%
- 6-Monatsänderung
- 349.41%
- Jahresänderung
- 315.22%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K