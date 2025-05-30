Divisas / SY
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SY: So-Young International Inc - American Depository Shares
3.93 USD 0.05 (1.26%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SY de hoy ha cambiado un -1.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 3.86, mientras que el máximo ha alcanzado 4.15.
Siga la dinámica de la pareja de divisas So-Young International Inc - American Depository Shares. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SY News
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- UnitedHealth and First Solar Shine Among Friday’s Market Cap Stock Movers
- Why KULR Technology Shares Are Trading Higher By Around 19%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- So-Young earnings beat by ¥0.13, revenue fell short of estimates
- So-Young shares tumble nearly 8% as Q2 revenue falls short of expectations
- Applied Materials Issues Weak Outlook, Joins Globant, Sandisk And Other Big Stocks Moving Lower In Friday's Pre-Market Session - Applied Mat (NASDAQ:AMAT), 180 Life Sciences (NASDAQ:ATNF)
- Wall Street Week Ahead
- AMD and ServiceNow Highlight Monday’s Market Cap Stock Movers
- Alerus Financial Posts Better-Than-Expected Earnings, Joins Celcuity, SES AI, Abercrombie & Fitch And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Alerus Financial (NASDAQ:ALRS), Abercrombie & Fitch (NYSE:ANF)
- Independent Bank Posts Upbeat Earnings, Joins Blaize Holdings, Interactive Brokers Group And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Applied Digital (NASDAQ:APLD)
- Johnson&Johnson, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Top 2 Tech & Telecom Stocks That May Keep You Up At Night This Month - Ansys (NASDAQ:ANSS), So-Young Intl (NASDAQ:SY)
- CoreWeave and Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Veritex Holdings, Sequans Communications, Canaan And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - DeFi Technologies (NASDAQ:DEFT), Canaan (NASDAQ:CAN)
- Citi upgrades So-Young Int’l stock rating to Buy on clinic expansion
- Tesla, Circle Internet Surge Among Monday’s Market Cap Stock Movers
- Tesla, Oracle among Monday’s market cap stock movers
- KalVista Pharmaceuticals, Cogent Biosciences, WNS And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Amber International (NASDAQ:AMBR), Baidu (NASDAQ:BIDU)
- Why Apogee Therapeutics Shares Are Trading Higher By 50%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Apogee Therapeutics (NASDAQ:APGE), Apogee Enterprises (NASDAQ:APOG)
- Olo, Tripadvisor, Aebi Schmidt Holding And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Aebi Schmidt Holding (NASDAQ:AEBI)
- Palantir, Datadog Lead Thursday’s Market Cap Stock Movers
- So-Young shares validate InvestingPro’s undervalued call with 68% return
- So-Young Announces Extension of Plan to Implement ADS Ratio Change
- So-Young Announces Plan to Implement ADS Ratio Change
Rango diario
3.86 4.15
Rango anual
0.67 6.28
- Cierres anteriores
- 3.98
- Open
- 4.00
- Bid
- 3.93
- Ask
- 4.23
- Low
- 3.86
- High
- 4.15
- Volumen
- 912
- Cambio diario
- -1.26%
- Cambio mensual
- 4.52%
- Cambio a 6 meses
- 362.35%
- Cambio anual
- 327.17%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B