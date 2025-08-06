Moedas / SWKS
SWKS: Skyworks Solutions Inc
75.62 USD 1.13 (1.52%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SWKS para hoje mudou para 1.52%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 75.38 e o mais alto foi 76.13.
Veja a dinâmica do par de moedas Skyworks Solutions Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
SWKS Notícias
Faixa diária
75.38 76.13
Faixa anual
47.93 101.51
- Fechamento anterior
- 74.49
- Open
- 75.84
- Bid
- 75.62
- Ask
- 75.92
- Low
- 75.38
- High
- 76.13
- Volume
- 587
- Mudança diária
- 1.52%
- Mudança mensal
- 3.62%
- Mudança de 6 meses
- 17.48%
- Mudança anual
- -22.62%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh