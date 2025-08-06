КотировкиРазделы
SWKS
SWKS: Skyworks Solutions Inc

74.22 USD 1.35 (1.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SWKS за сегодня изменился на 1.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 73.22, а максимальная — 74.59.

Следите за динамикой Skyworks Solutions Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
73.22 74.59
Годовой диапазон
47.93 101.51
Предыдущее закрытие
72.87
Open
73.48
Bid
74.22
Ask
74.52
Low
73.22
High
74.59
Объем
5.875 K
Дневное изменение
1.85%
Месячное изменение
1.70%
6-месячное изменение
15.30%
Годовое изменение
-24.05%
