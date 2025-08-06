通貨 / SWKS
SWKS: Skyworks Solutions Inc
77.03 USD 2.54 (3.41%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
SWKSの今日の為替レートは、3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり75.38の安値と77.47の高値で取引されました。
Skyworks Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
75.38 77.47
1年のレンジ
47.93 101.51
- 以前の終値
- 74.49
- 始値
- 75.84
- 買値
- 77.03
- 買値
- 77.33
- 安値
- 75.38
- 高値
- 77.47
- 出来高
- 7.695 K
- 1日の変化
- 3.41%
- 1ヶ月の変化
- 5.55%
- 6ヶ月の変化
- 19.67%
- 1年の変化
- -21.17%
