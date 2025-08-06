クォートセクション
通貨 / SWKS
SWKS: Skyworks Solutions Inc

77.03 USD 2.54 (3.41%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

SWKSの今日の為替レートは、3.41%変化しました。日中、通貨は1あたり75.38の安値と77.47の高値で取引されました。

Skyworks Solutions Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
75.38 77.47
1年のレンジ
47.93 101.51
以前の終値
74.49
始値
75.84
買値
77.03
買値
77.33
安値
75.38
高値
77.47
出来高
7.695 K
1日の変化
3.41%
1ヶ月の変化
5.55%
6ヶ月の変化
19.67%
1年の変化
-21.17%
