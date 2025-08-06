CotizacionesSecciones
SWKS: Skyworks Solutions Inc

74.49 USD 0.27 (0.36%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de SWKS de hoy ha cambiado un 0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 73.06, mientras que el máximo ha alcanzado 75.41.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Skyworks Solutions Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SWKS News

Rango diario
73.06 75.41
Rango anual
47.93 101.51
Cierres anteriores
74.22
Open
74.33
Bid
74.49
Ask
74.79
Low
73.06
High
75.41
Volumen
5.284 K
Cambio diario
0.36%
Cambio mensual
2.07%
Cambio a 6 meses
15.72%
Cambio anual
-23.77%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B