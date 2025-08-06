Währungen / SWKS
SWKS: Skyworks Solutions Inc
77.03 USD 2.54 (3.41%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SWKS hat sich für heute um 3.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.38 bis zu einem Hoch von 77.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die Skyworks Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
75.38 77.47
Jahresspanne
47.93 101.51
- Vorheriger Schlusskurs
- 74.49
- Eröffnung
- 75.84
- Bid
- 77.03
- Ask
- 77.33
- Tief
- 75.38
- Hoch
- 77.47
- Volumen
- 7.695 K
- Tagesänderung
- 3.41%
- Monatsänderung
- 5.55%
- 6-Monatsänderung
- 19.67%
- Jahresänderung
- -21.17%
