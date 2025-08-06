KurseKategorien
Währungen / SWKS
SWKS: Skyworks Solutions Inc

77.03 USD 2.54 (3.41%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SWKS hat sich für heute um 3.41% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 75.38 bis zu einem Hoch von 77.47 gehandelt.

Verfolgen Sie die Skyworks Solutions Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
75.38 77.47
Jahresspanne
47.93 101.51
Vorheriger Schlusskurs
74.49
Eröffnung
75.84
Bid
77.03
Ask
77.33
Tief
75.38
Hoch
77.47
Volumen
7.695 K
Tagesänderung
3.41%
Monatsänderung
5.55%
6-Monatsänderung
19.67%
Jahresänderung
-21.17%
