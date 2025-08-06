Devises / SWKS
SWKS: Skyworks Solutions Inc
78.95 USD 1.92 (2.49%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SWKS a changé de 2.49% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 75.73 et à un maximum de 80.30.
Suivez la dynamique Skyworks Solutions Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
75.73 80.30
Range Annuel
47.93 101.51
- Clôture Précédente
- 77.03
- Ouverture
- 78.01
- Bid
- 78.95
- Ask
- 79.25
- Plus Bas
- 75.73
- Plus Haut
- 80.30
- Volume
- 11.371 K
- Changement quotidien
- 2.49%
- Changement Mensuel
- 8.18%
- Changement à 6 Mois
- 22.65%
- Changement Annuel
- -19.21%
