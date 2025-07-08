Moedas / SUGP
SUGP: SU Group Holdings Limited
6.25 USD 0.15 (2.46%)
Setor: Indústria Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do SUGP para hoje mudou para 2.46%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 5.82 e o mais alto foi 6.43.
Veja a dinâmica do par de moedas SU Group Holdings Limited. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
5.82 6.43
Faixa anual
0.34 7.81
- Fechamento anterior
- 6.10
- Open
- 5.92
- Bid
- 6.25
- Ask
- 6.55
- Low
- 5.82
- High
- 6.43
- Volume
- 20
- Mudança diária
- 2.46%
- Mudança mensal
- -4.43%
- Mudança de 6 meses
- 626.74%
- Mudança anual
- 369.92%
