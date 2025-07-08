КотировкиРазделы
SUGP: SU Group Holdings Limited

6.33 USD 0.55 (9.52%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс SUGP за сегодня изменился на 9.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.00, а максимальная — 6.33.

Следите за динамикой SU Group Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
6.00 6.33
Годовой диапазон
0.34 7.81
Предыдущее закрытие
5.78
Open
6.33
Bid
6.33
Ask
6.63
Low
6.00
High
6.33
Объем
38
Дневное изменение
9.52%
Месячное изменение
-3.21%
6-месячное изменение
636.05%
Годовое изменение
375.94%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.