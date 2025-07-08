Валюты / SUGP
SUGP: SU Group Holdings Limited
6.33 USD 0.55 (9.52%)
Сектор: Промышленность Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс SUGP за сегодня изменился на 9.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.00, а максимальная — 6.33.
Следите за динамикой SU Group Holdings Limited. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости SUGP
- Sui Group Holdings changes corporate name from Mill City Ventures III
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- SU Group to implement 1-for-10 reverse stock split next week
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Dow Dips Over 200 Points; Levi Strauss Posts Upbeat Earnings - Concorde Intl Gr (NASDAQ:CIGL), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- SU Group stock soars after landing record $11.3M hospital contract
- SU Group secures record $11.3 million hospital security contract
- SU Group Holdings schedules extraordinary general meeting for shareholders
Дневной диапазон
6.00 6.33
Годовой диапазон
0.34 7.81
- Предыдущее закрытие
- 5.78
- Open
- 6.33
- Bid
- 6.33
- Ask
- 6.63
- Low
- 6.00
- High
- 6.33
- Объем
- 38
- Дневное изменение
- 9.52%
- Месячное изменение
- -3.21%
- 6-месячное изменение
- 636.05%
- Годовое изменение
- 375.94%
