货币 / SUGP
SUGP: SU Group Holdings Limited
6.10 USD 0.23 (3.63%)
版块: 工业 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日SUGP汇率已更改-3.63%。当日，交易品种以低点5.75和高点6.39进行交易。
关注SU Group Holdings Limited动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
SUGP新闻
- Sui Group Holdings changes corporate name from Mill City Ventures III
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- SU Group to implement 1-for-10 reverse stock split next week
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Dow Dips Over 200 Points; Levi Strauss Posts Upbeat Earnings - Concorde Intl Gr (NASDAQ:CIGL), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- SU Group stock soars after landing record $11.3M hospital contract
- SU Group secures record $11.3 million hospital security contract
- SU Group Holdings schedules extraordinary general meeting for shareholders
日范围
5.75 6.39
年范围
0.34 7.81
- 前一天收盘价
- 6.33
- 开盘价
- 6.25
- 卖价
- 6.10
- 买价
- 6.40
- 最低价
- 5.75
- 最高价
- 6.39
- 交易量
- 21
- 日变化
- -3.63%
- 月变化
- -6.73%
- 6个月变化
- 609.30%
- 年变化
- 358.65%
