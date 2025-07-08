Währungen / SUGP
SUGP: SU Group Holdings Limited
6.13 USD 0.11 (1.76%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von SUGP hat sich für heute um -1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.11 bis zu einem Hoch von 6.24 gehandelt.
Verfolgen Sie die SU Group Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.11 6.24
Jahresspanne
0.34 7.81
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.24
- Eröffnung
- 6.12
- Bid
- 6.13
- Ask
- 6.43
- Tief
- 6.11
- Hoch
- 6.24
- Volumen
- 6
- Tagesänderung
- -1.76%
- Monatsänderung
- -6.27%
- 6-Monatsänderung
- 612.79%
- Jahresänderung
- 360.90%
