KurseKategorien
Währungen / SUGP
Zurück zum Aktien

SUGP: SU Group Holdings Limited

6.13 USD 0.11 (1.76%)
Sektor: Industriell Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von SUGP hat sich für heute um -1.76% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.11 bis zu einem Hoch von 6.24 gehandelt.

Verfolgen Sie die SU Group Holdings Limited-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SUGP News

Tagesspanne
6.11 6.24
Jahresspanne
0.34 7.81
Vorheriger Schlusskurs
6.24
Eröffnung
6.12
Bid
6.13
Ask
6.43
Tief
6.11
Hoch
6.24
Volumen
6
Tagesänderung
-1.76%
Monatsänderung
-6.27%
6-Monatsänderung
612.79%
Jahresänderung
360.90%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K