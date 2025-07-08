QuotazioniSezioni
SUGP: SU Group Holdings Limited

6.17 USD 0.07 (1.12%)
Settore: Industriale Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio SUGP ha avuto una variazione del -1.12% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.11 e ad un massimo di 6.32.

Segui le dinamiche di SU Group Holdings Limited. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
6.11 6.32
Intervallo Annuale
0.34 7.81
Chiusura Precedente
6.24
Apertura
6.12
Bid
6.17
Ask
6.47
Minimo
6.11
Massimo
6.32
Volume
17
Variazione giornaliera
-1.12%
Variazione Mensile
-5.66%
Variazione Semestrale
617.44%
Variazione Annuale
363.91%
