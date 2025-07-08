Devises / SUGP
SUGP: SU Group Holdings Limited
6.17 USD 0.07 (1.12%)
Secteur: Industriels Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de SUGP a changé de -1.12% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 6.11 et à un maximum de 6.32.
Suivez la dynamique SU Group Holdings Limited. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Sui Group Holdings changes corporate name from Mill City Ventures III
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- SU Group to implement 1-for-10 reverse stock split next week
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Dow Dips Over 200 Points; Levi Strauss Posts Upbeat Earnings - Concorde Intl Gr (NASDAQ:CIGL), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- SU Group stock soars after landing record $11.3M hospital contract
- SU Group secures record $11.3 million hospital security contract
- SU Group Holdings schedules extraordinary general meeting for shareholders
Range quotidien
6.11 6.32
Range Annuel
0.34 7.81
- Clôture Précédente
- 6.24
- Ouverture
- 6.12
- Bid
- 6.17
- Ask
- 6.47
- Plus Bas
- 6.11
- Plus Haut
- 6.32
- Volume
- 17
- Changement quotidien
- -1.12%
- Changement Mensuel
- -5.66%
- Changement à 6 Mois
- 617.44%
- Changement Annuel
- 363.91%
20 septembre, samedi