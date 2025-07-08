통화 / SUGP
SUGP: SU Group Holdings Limited
6.17 USD 0.07 (1.12%)
부문: 공업 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
SUGP 환율이 오늘 -1.12%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.11이고 고가는 6.32이었습니다.
SU Group Holdings Limited 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
SUGP News
- Sui Group Holdings changes corporate name from Mill City Ventures III
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- SU Group to implement 1-for-10 reverse stock split next week
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Dow Dips Over 200 Points; Levi Strauss Posts Upbeat Earnings - Concorde Intl Gr (NASDAQ:CIGL), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- SU Group stock soars after landing record $11.3M hospital contract
- SU Group secures record $11.3 million hospital security contract
- SU Group Holdings schedules extraordinary general meeting for shareholders
일일 변동 비율
6.11 6.32
년간 변동
0.34 7.81
- 이전 종가
- 6.24
- 시가
- 6.12
- Bid
- 6.17
- Ask
- 6.47
- 저가
- 6.11
- 고가
- 6.32
- 볼륨
- 17
- 일일 변동
- -1.12%
- 월 변동
- -5.66%
- 6개월 변동
- 617.44%
- 년간 변동율
- 363.91%
20 9월, 토요일