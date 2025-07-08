Divisas / SUGP
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
SUGP: SU Group Holdings Limited
6.10 USD 0.23 (3.63%)
Sector: Industria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de SUGP de hoy ha cambiado un -3.63%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.75, mientras que el máximo ha alcanzado 6.39.
Siga la dinámica de la pareja de divisas SU Group Holdings Limited. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
SUGP News
- Sui Group Holdings changes corporate name from Mill City Ventures III
- Mill City Ventures rebrands to SUI Group Holdings, changes ticker to SUIG
- Upcoming Stock Splits This Week (August 25 to August 29) – Stay Invested - TipRanks.com
- Why Nordson Shares Are Trading Higher By Over 5%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Aegon (NYSE:AEG), Aethlon Medical (NASDAQ:AEMD)
- SU Group to implement 1-for-10 reverse stock split next week
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.63%
- Dow Dips Over 200 Points; Levi Strauss Posts Upbeat Earnings - Concorde Intl Gr (NASDAQ:CIGL), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- Why Levi Strauss Shares Are Trading Higher By 8%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Albemarle (NYSE:ALB), Above Food Ingredients (NASDAQ:ABVE)
- U.S. stocks higher at close of trade; Dow Jones Industrial Average up 0.49%
- Crude Oil Moves Higher; RxSight Shares Plunge - BitMine Immersion Techs (AMEX:BMNR), Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI)
- Morning News Wrap-Up: Wednesday’s Biggest Stock Market Stories! - TipRanks.com
- Dow Jumps 200 Points; US Wholesale Inventories Fall 0.3% In May - Calidi Biotherapeutics (AMEX:CLDI), Blue Gold (NASDAQ:BGL)
- SU Group stock soars after landing record $11.3M hospital contract
- SU Group secures record $11.3 million hospital security contract
- SU Group Holdings schedules extraordinary general meeting for shareholders
Rango diario
5.75 6.39
Rango anual
0.34 7.81
- Cierres anteriores
- 6.33
- Open
- 6.25
- Bid
- 6.10
- Ask
- 6.40
- Low
- 5.75
- High
- 6.39
- Volumen
- 21
- Cambio diario
- -3.63%
- Cambio mensual
- -6.73%
- Cambio a 6 meses
- 609.30%
- Cambio anual
- 358.65%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B