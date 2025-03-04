Moedas / STRW
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
STRW: Strawberry Fields REIT Inc
12.60 USD 0.34 (2.77%)
Setor: Imobiliário Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do STRW para hoje mudou para 2.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.01 e o mais alto foi 12.66.
Veja a dinâmica do par de moedas Strawberry Fields REIT Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STRW Notícias
- Strawberry Fields: Good Things Come In Small Packages (NYSE:STRW)
- After Golden Cross, Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW)'s Technical Outlook is Bright
- The State Of REITs: September 2025 Edition
- Slacking Into A Rate Cut
- Strawberry Fields REIT stock price target raised to $14.50 at Lake Street
- STRW vs. OHI: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
- Strawberry Fields REIT, Inc. (STRW) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- Americold Realty Trust Inc. (COLD) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- Chatham Lodging (CLDT) Q2 FFO and Revenues Beat Estimates
- NNN REIT (NNN) Q2 FFO and Revenues Top Estimates
- Strawberry Fields REIT: A Mispriced Cash Machine In Skilled Nursing Real Estate
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- Strawberry Fields REIT raises $87.6 million through Series B bond offering in Israel
- Strawberry Fields Stock: Bought At $9.8/Share, Upside Potential Was Here (NYSE:STRW)
- Tariffs On, Tariffs Off
- REITs: The Riches Are In The Niches
- SILA Q4: Consistent Income From Health Care REIT (NYSE:SILA)
- Strawberry Fields REIT, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:STRW)
Faixa diária
12.01 12.66
Faixa anual
8.70 12.83
- Fechamento anterior
- 12.26
- Open
- 12.10
- Bid
- 12.60
- Ask
- 12.90
- Low
- 12.01
- High
- 12.66
- Volume
- 28
- Mudança diária
- 2.77%
- Mudança mensal
- 8.81%
- Mudança de 6 meses
- 8.06%
- Mudança anual
- 1.78%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh